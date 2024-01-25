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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف موقع رادار إسرائيلي على الحدود مع لبنان

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، استهداف موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بالصواريخ.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام: "ستهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس 25-01-2024، موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلّة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وفي وقت سابق، ‏قال حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت موقع ‌‏السماقة للعدو الصهيوني في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت في وقت سابق، بإطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة.

كما أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه قاعدة ميرون الإسرائيلية للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية.

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