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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أداء قداس صلاة الجنازة على والد الفنان منير مكرم ..صور

صدى البلد

أقيم منذ قليل قداس صلاة الجنازة على والد الفنان منير عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية بكنيسة مارجرجس بشبرا.

وكان أعلن الفنان منير عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة والده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب منير مكرم “توفى والدى مكرم الدوام لله”.

يذكر أن الفنان منير مكرم، قال إن الفن مهنة صعبة وليس لها أمان، وأن بدايات الفن معروفة وأيضا النهايات، وأن النهايات قد ترجع إلى البدايات، فليس هناك شيء ثابت فى الفن، قائلا "لو دامت لغيرك مكنتش هتجيلك، فيجب الاحتراس فى هذه المهنة".

وأكد "مكرم" خلال لقائه خلال تصريحات تليفزيونية أنه لم يندم على شيئا فى حياته، ولكنه كان يتمني أن يلتحق بمعهد التمثيل، مؤكدا أن التحاقة بالمعهد كان يضيف له الكثير.

 

الفنان منير مكرم نقابة المهن التمثيلية لفنان منير مكرم نجل الفنان منير مكرم

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