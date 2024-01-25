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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"لازم ياخد فرصته".. ميدو يشيد بـ مصطفى شوبير مع الأهلي

صدى البلد

علق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق ، على رغبة الأهلي في ضم حارس مرمى جديد بعد إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، “‏⁧‫الأهلي‬⁩ بيدور على حارس يكون احتياطيا لـ ⁧‫مصطفى شوبير‬⁩ ولا هيلعب أساسي؟ أومال مصطفى شوبير هيلعب امتى؟ أنا رأيي مصطفى لازم ياخد فرصته الولد في كل الماتشات اللي لعبها كان كويس، وعنده شخصية وهيتطور مع اللعب.. ده وقته”. 

وكان طارق سليمان، المدرب السابق لحراس مرمى الفريق الأهلي، أكد أن الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، في مباراة الرأس الأخضر، هي إصابة قوية وستتسبب في غيابه لمدة طويلة.

وقال سليمان خلال مشاركته في برنامج "البريمو" على قناة "تن": "في تقديري، إصابة محمد الشناوي ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أشهر تقريبًا، نتيجة للإصابة بخلع في الكتف".

وأعرب سليمان عن أمله في أن يعود الشناوي سريعًا إلى الملاعب، معبرًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للحارس البارز، ليستأنف مشاركته مع الأهلي ومنتخب مصر في الفترة القادمة.

 

إصابة الشناوى إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الاهلى مصطفى شوبير مرمي الأهلي

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