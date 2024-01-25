العثور على أجزاء صاروخ بموقع حطام الطائرة الروسية في بيلجورود

أعلنت وكالة "تاس" الروسية أن سلطات التحقيق في حادثة تحطم طائرة عسكرية روسية أمس في مدينة بيلجورود عثرت على أجزاء صاروخ بموقع الحادثة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء عن تحطم طائرة عسكرية على متنها عشرات الأسرى الاوكرانيين، واتهمت موسكو أوكرانيا بالتورط في تحطم الطائرة.

قال النائب في مجلس الدوما الروسي أندريه كارتابولوف، اليوم الخميس، إن روسيا وأوكرانيا ستواصلان تبادل أسرى الحرب رغم إسقاط الطائرة العسكرية الروسية.

وأكد كارتابولوف أن روسيا ستتحدث مع "حتى الشيطان" لإعادة جنودها الأسرى، بحسب ما أوردته وكالة إنترفاكس الروسية.