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برلمان

رئيس حزب الاتحاد: دعوة السيسي لحوار وطني اقتصادي ضرورة لمواجهة جميع التحديات

رئيس حزب الاتحاد
رئيس حزب الاتحاد المستشار رضا صقر

ثمن رئيس حزب الاتحاد المستشار رضا صقر، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحوار وطني اقتصادي، والذي يعكس الرغبة الصادقة من جانب الرئيس في إشراك جميع الخبرات المصرية والمتخصصة في القطاعات الاقتصادية المختلفة مع الدولة؛ لوضع حلول جذرية.. مشيرا إلى أن هذه الدعوة ضرورة خلال هذه المرحلة وينظر إليها المصريون كنافذة أمل لمواجهة كافة التحديات.


وقال صقر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه مثلما كانت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني عبقرية، وكان لها مردودها في لم الشمل والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بإشراف مباشر منه، سيكون للحوار الوطني الاقتصادي انعكاساته على الواقع الاقتصادي المتأثر بالعديد من العوامل الخارجية التي يحتاج معها قرارات جريئة لمعالجة تلك الأزمة.


وأشار إلى أن مشاركة الخبراء والمتخصصين في الملف الاقتصادي يضعهم في الواقع الفعلي لما يعانيه الاقتصاد، وأي قرارات يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ، بعيدا عن فكرة "التنظير" التي قد تكون جيدة في مجملها، لكنها تصطدم أحيانا مع الواقع.


ولفت صقر إلى أن تقديم الحلول الاقتصادية للمرحلة القادمة يتطلب تقديم رؤى واقعية تتسم بالمرونة حتى تتمكن من التعامل مع أي تداعيات قد تتسبب فيها أزمات إقليمية أو دولية، مؤكدا أن المصريين جميعا شركاء في وضع الحلول لتحديات الجمهورية الجديدة.

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