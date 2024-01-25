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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد أذان المغرب لصائمي الأيام البيض فى رجب.. ودعاء الرسول عند الإفطار

موعد اذان المغرب
موعد اذان المغرب أول الايام البيض فى رجب

موعد أذان المغرب أصبح موعد أذان المغرب اليوم محل بحث الكثيرين من الصائمين اليوم، الخميس الموافق 25-1-2024م، 13 رجب 1445هـ، على محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك فى أول الأيام البيض من شهر رجب، وفيما ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، أنه يُستحب صيام الأيام البيض، وهي ثلاثة من كل شهرٍ هجري؛ منوهة بأن الأمر ليس بواجب، فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

ويؤذن لصلاة المغرب فى تمام الساعة ٥:٢٥ م ويتبقى 3 ساعات ونصف على موعد أذان المغرب فى أول الأيام البيض من رجب.

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موعد أذان المغرب فى القاهرة

ويؤذن للعصر فى القاهرة الساعة ٣:٠٥ م، أما موعد أذان المغرب فيأتي فى تمام الساعة ٥:٢٥ م. 
 

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موعد أذان المغرب فى المحافظات 

الاسكندرية 5:25

المنصورة 5:23

قنا 5:26

أسوان 5:29

مرسى مطروح 5:39

شرم الشيخ 5:17

الاسماعيلية 5:20 
 

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دعاء الرسول عند الإفطار
دعاء الرسول عند الإفطار، هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من  دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى".

دعاء يجمع لك خيري الدنيا والآخرة 

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ [مَا اسْتَعَاذَ بِكَ] [مِنْهُ] عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا)).

دعاء يجمع لك خيري الدنيا والاخرة دعاء الرسول عند الإفطار موعد أذان المغرب موعد أذان المغرب 13 رجب موعد أذان المغرب أول الأيام البيض فى رجب

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