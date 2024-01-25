رئيس الوزراء السويدي يعلن استعداده للقاء نظيره المجري بشأن الانضمام للناتو

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الخميس 25 يناير، إنه مستعد للقاء نظيره المجري فيكتور أوربان في بودابست، استجابة لدعوة أوربان لمناقشة عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال كريسترسون في رسالة إن "استكمال عملية التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي في البرلمان المجري سيخلق أساسا متينا للمضي قدما في علاقاتنا الثنائية"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

والمجر هي الدولة الأخيرة التي لم توافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد موافقة تركيا أمس الأربعاء على انضمامها.