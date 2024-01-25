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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

نشرت هيئة الأرصاد، صورا للأقمار الصناعية، حول الطقس اليوم، تشير إلى سيطرة الأجواء الشتوية على شمال البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. 

وأشارت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، سوف تشهد مناطق السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد فرص لسقوط الأمطار خلال الفترة القليلة القادمة. 

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يشهد خلال ساعات الليل، أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وجنوب الصعيد.

وعن خريطة الأمطار التي أعلنتها هيئة الأرصاد، خلال الطقس اليوم، جاءت كالتالي:

- أمطار متوسطة تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة
- أمطار متوسطة 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء بنسبة حدوث 40% على مناق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى وسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

وعن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط معتدلا على مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى ثلاثة أمتار، والبحر الاحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران ونصف إلى متران.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 12
السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11 
جنوب سيناء 22 للعظمى والصغرى 13 
شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 7
جنوب الصعيد 20  للعظمى والصغرى 10

الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس

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