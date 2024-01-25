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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إعلام فلسطيني: دبابات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار تجاه نازحين في خان يونس

صدى البلد

أفاد إعلام فلسطيني، أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار تجاه نازحين في خان يونس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف الحي الغربي لمجمع ناصر الطبي غربي خان يونس بقطاع غزة.

 

ومن جانبها قالت الأونروا، إن الجيش الإسرائيلي يبلغ المحاصرين في مركز صناعة خان يونس بمغادرة المأوى الذي قصفته دباباته.

 

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الطوارئ في وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، أن عدد الشهداء والجرحى الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي وصل إلى 200 شهيد وجريح بسبب استهداف المدنيين عند دوار الكويت.

 

وقالت لجنة الطوارئ في وزارة الصحة بغزة في بيان لها، إنه لا يوجد أي مستشفى في غزة قادرة على تقديم الرعاية الطبية لمرضى الأورام والدم.

 

وأضافت لجنة الطوارئ في وزارة الصحة بغزة، أنه لا يوجد أي تطعيمات للأطفال في مستشفيات مدينة غزة وشمالها.

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