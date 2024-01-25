سفير بكين بالقاهرة: موقف مصر والصين تجاه القضية الفلسطينية متشابه

أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أن موقف مصر والصين تجاه القضية الفلسطينية متشابه، مشيرا إلى أن وزيرا الخارجية لمصر والصين أصدرتا بيانا مشتركا يدين الاعتداءات الإسرائيلية الجالية في قطاع غزة.

وقال لياو ليتشيانج، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن تنفيذ حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أنه لا بد من وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات بشكل سهر لقطاع غزة.

شكر الهلال الأحمر المصري

وتابع السفير الصيني بالقاهرة: نشكر الهلال الأحمر المصري على دوره الكبير في إرسال المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا أن الصين تلتزم بموقف عادل وواضح في القضية الفلسطينية.