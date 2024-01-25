للوافدين.. الكليات المتاحة والحد الأدنى للقبول بجامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة، للفصل الدراسي الثاني، من العام الجامعي 2023-2024.

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، إن آخر موعد للطلاب الوافدين الراغبين بالتقدم للجامعة التسجيل علي موقع ادرس في مصر يوم 31 يناير 2024 .



وتابع السيد قنديل، أن الجامعة طرحت هذا العام الدراسي، 17 برنامجا من خلال 8 كليات، متاح التقديم اليها، هي:

الهندسة

العلاج الطبيعي

طب الأسنان

علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات،

الفنون التطبيقية

العلوم الانسانية

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

كلية العلوم

وأكدت الجامعة أن القبول بالكليات سيكون وفقاً للحد الأدنى المعلن من الوزارة، مع إجراء تنسيق داخلي في حالة زيادة أعداد الطلاب المتقدمين للالتحاق بأحد برامج الدراسة عن الأعداد المتاحة وذلك وفقاً للمجموع الأعلى، ويشمل تنسيق القبول بكليات جامعة حلوان الأهلية:

طب الأسنان: 78%

العلاج الطبيعي: 76%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 60%

الفنون التطبيقية: 53%

كليات العلاج الطبيعي 76%.

وشهدت كلية العلوم جامعة حلوان افتتاح المدرسة الشتوية للرياضيات لشباب الباحثين تحت عنوان معادلات اويلر للسوائل القابلة للانضغاط التى تنظمها اللجنة الوطنية للرياضيات بأكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع الجمعية المصرية للرياضيات باستضافة من قسم الرياضيات كلية العلوم جامعة حلوان.



وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

من جانبه رحب الدكتور مجدى الحجرى عميد الكلية بالزائرين والمشاركين فى افتتاح المدرسة وتمنى للدارسين الاستفادة المثمرة والفاعلة من المدرسة.

وأوضح أن المدرسة يشارك بها مايقرب من 17 دارسا ودارسة من مختلف الجامعات المصرية ويحاضر فى المدرسة علماء من أمريكا وفرنسا وكوريا الجنوبية وتستمر المدرسة لمدة عشر ايام حيث يتلقى الدارسين المحاضرات فى قسم الرياضيات بالكلية تحت إشراف الدكتور خالد سيد الأستاذ بقسم الرياضيات بالكلية.

حضر مراسم حفل الافتتاح الدكتور عماد ابوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور مجدى الحجرى عميد كلية العلوم، الدكتور عبد الشافى عبادة رئيس اللجنة الوطنية للرياضيات الدكتور فايد غالب رئيس الجمعية المصرية للرياضيات، الدكتور محمد عبد العزيز رئيس قسم الرياضيات، الدكتورة جينا الفقى المشرف على الأنشطة العلمية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .