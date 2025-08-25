قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 مزايا تأمينية يستفيد منها معلمو الحصة بالتربية والتعليم
الوطنية للصحافة: نتواصل مع الجهات المعنية لإعمال روح القانون والإفراج عن الزميل إسلام الراجحي
وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب إنهاء استخدام المجاعة كسلاح في الحرب
من الخوف إلى الإقبال.. رحلة السيارات الصينى من الظل إلى تربع عرش المبيعات بمصر
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير الشباب والرياضة يترأس اجتماعًا مع عددٍ من مسئولي الشؤون القانونية بالأندية

ترأس الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً موسعاً مع عددٍ من مسئولي الشؤون القانونية بالأندية الرياضية، لمناقشة التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، وذلك عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.

خلال اللقاء، استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أبرز البنود التي تضمنتها التعديلات الجديدة، مؤكداً أهمية مواءمة اللوائح الأساسية للأندية الرياضية مع القانون المعدل، بما يضمن ترسيخ الحوكمة والشفافية، وتنظيم العملية الانتخابية، وتوفيق أوضاع الأندية بما يتماشى مع المتطلبات القانونية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة ستعمل على توفير كافة أشكال الدعم الفني والاستشاري للأندية خلال الفترة المقبلة، من خلال عقد لقاءات دورية مع اللجان القانونية بالأندية، لتوضيح آليات التطبيق وضمان التنفيذ السليم للمواد الجديدة.

كما شدد وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع على أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة دقيقة من جانب الوزارة لمدى التزام الأندية بإجراء التعديلات المطلوبة في لوائحها الأساسية، بما يسهم في إرساء بيئة رياضية أكثر استقراراً، وتدعم من فرص تطوير المنظومة الرياضية المصرية وفقاً للرؤية الوطنية.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار الرياضة المصرية، حيث يدعم من استقلالية الهيئات الرياضية ويتيح مرونة أكبر في تنظيم شؤونها الداخلية، بما يدعم استدامة عملها ويواكب التطورات التي يشهدها القطاع الرياضي عالمياً.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بملف التوعية القانونية والإدارية داخل الأندية وتوضيح كافة الأمورالمتعلقة بالقانون وآلية التنفيذ، بما يضمن رفع كفاءة الكوادر القانونية والإدارية، ويدعم قدرتها على تطبيق اللوائح والأنظمة الحديثة بشكل احترافي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مصلحة الأعضاء والرياضيين.

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

كيفية الاحتفال بذكرى المولد النبوي.. مفتي الجمهورية يوضح

(البحوث الإسلامية) يعقد مقابلات شخصيَّة لاختيار مديري الدعوة والتوجيه بعدد من مناطق الوعظ

مقابلات شخصية بـ"البحوث الإسلامية" لاختيار مديري الدعوة والتوجيه بعدد من مناطق الوعظ

مفتي الجمهورية يلتقي نخبة من علماء تايلاند في أقدم مسجد سُنّي بالمملكة ويبعث بسبع رسائل جامعة

مفتي الجمهورية يلتقي نخبة من علماء تايلاند بأقدم مسجد سني ويبعث بسبع رسائل

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحلقة السمك في الزقازيق

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

طريقة عمل مكرونة بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

