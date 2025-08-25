وزير الشباب والرياضة يترأس اجتماعًا مع عددٍ من مسئولي الشؤون القانونية بالأندية

ترأس الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً موسعاً مع عددٍ من مسئولي الشؤون القانونية بالأندية الرياضية، لمناقشة التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، وذلك عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.

خلال اللقاء، استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أبرز البنود التي تضمنتها التعديلات الجديدة، مؤكداً أهمية مواءمة اللوائح الأساسية للأندية الرياضية مع القانون المعدل، بما يضمن ترسيخ الحوكمة والشفافية، وتنظيم العملية الانتخابية، وتوفيق أوضاع الأندية بما يتماشى مع المتطلبات القانونية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة ستعمل على توفير كافة أشكال الدعم الفني والاستشاري للأندية خلال الفترة المقبلة، من خلال عقد لقاءات دورية مع اللجان القانونية بالأندية، لتوضيح آليات التطبيق وضمان التنفيذ السليم للمواد الجديدة.

كما شدد وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع على أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة دقيقة من جانب الوزارة لمدى التزام الأندية بإجراء التعديلات المطلوبة في لوائحها الأساسية، بما يسهم في إرساء بيئة رياضية أكثر استقراراً، وتدعم من فرص تطوير المنظومة الرياضية المصرية وفقاً للرؤية الوطنية.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار الرياضة المصرية، حيث يدعم من استقلالية الهيئات الرياضية ويتيح مرونة أكبر في تنظيم شؤونها الداخلية، بما يدعم استدامة عملها ويواكب التطورات التي يشهدها القطاع الرياضي عالمياً.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بملف التوعية القانونية والإدارية داخل الأندية وتوضيح كافة الأمورالمتعلقة بالقانون وآلية التنفيذ، بما يضمن رفع كفاءة الكوادر القانونية والإدارية، ويدعم قدرتها على تطبيق اللوائح والأنظمة الحديثة بشكل احترافي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مصلحة الأعضاء والرياضيين.