قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
موجة حر شديدة تودي بحياة أكثر من 1300 شخص في البرتغال
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. القاهرة تسجل 36 درجة اليوم
أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس في مصر
وزير الدفاع الإيراني: صواريخنا ألحقت أضرارا كبيرة بإسرائيل وأجبرتها على وقف النار
أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة
تصفية 3 عنصر إجرامية.. التحفظ على مخدرات وسلاح بقيمة 75 مليون جنيه
عقب انقلاب سيارة.. تسيير الطريق الصحراوي بالإسكندرية جزئيا ورفع آثار الحادث
ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة..الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
برشلونة يحسم خريطة ميركاتو الصيف .. 4 صفقات ترسم الملامح الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قانون الرياضة الجديد يلزم الأندية بضوابط خاصة قبل مواجهة الفرق الأجنبية

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

يرغب العديد من المواطنين في معرفة الضوابط القانونية التي فرضها قانون الرياضة الجديد قبل مواجهة الفرق الأجنبية، لا سيما بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة  الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية الخميس 21 أغسطس 2025.


ونصت المادة رقم (43) من القانون على وضع بعض الضوابط والقيود بشأن خوض الفرق المصرية مواجهات مع فرق أجنبية، سواء داخل مصر أو خارجها، وإلزام الأندية المحلية بالحصول على الموافقات اللازمة من أجل خوض تلك المواجهات.

ولا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية.

ولا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.

تجدر الاشارة إلى أن تعديلات قانون الرياضة تستهدف تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم، والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.
 

قانون الرياضة الفرق الأجنبية عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

وائل جمعة

ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

محمود كهربا

بعد أنباء انتقاله لـ القادسية الكويتي..كهربا يثير الجدل بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

داء السكري من النوع الأول لدى البالغين.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

داء السكري من النوع الأول لدى البالغين.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم يتصدر الترند بسبب الأهلي.. ما القصة؟

محمد صلاح

محمد صلاح يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي.. انجاز جديد للفرعون

بالصور

إطلالة صيفية.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

سبب ارتفاع سعر سيارة نيسان الشهيرة موديل 2026

سيارة نيسان كيكس
سيارة نيسان كيكس
سيارة نيسان كيكس

شيفروليه تعلن إيقاف بيع هذه السيارات فجأة بسبب عيب خطير

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد