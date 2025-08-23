قانون الرياضة الجديد يلزم الأندية بضوابط خاصة قبل مواجهة الفرق الأجنبية

يرغب العديد من المواطنين في معرفة الضوابط القانونية التي فرضها قانون الرياضة الجديد قبل مواجهة الفرق الأجنبية، لا سيما بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية الخميس 21 أغسطس 2025.



ونصت المادة رقم (43) من القانون على وضع بعض الضوابط والقيود بشأن خوض الفرق المصرية مواجهات مع فرق أجنبية، سواء داخل مصر أو خارجها، وإلزام الأندية المحلية بالحصول على الموافقات اللازمة من أجل خوض تلك المواجهات.

ولا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية.

ولا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.

تجدر الاشارة إلى أن تعديلات قانون الرياضة تستهدف تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم، والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.

