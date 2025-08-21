قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمريكا والاتحاد الأوروبي .. الخبز المصري يعبر الحدود إلى الأسواق العالمية
منتخب ناشئات السلة يعسكر في صربيا استعدادًا للبطولة الإفريقية
فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة
التعليم العالي تنشر إرشادات للحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
التضامن تقدم مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث مطروح
وزير الخارجية يُجري اتصالات مع عدد من نظرائه في الدول الأفريقية لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي
رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
نادين خان تستعد لتصوير مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف
حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت.. الإفتاء تجيب
حماس تعليقا على حادث رام الله: ردّ مشروع على جرائم الاحتلال المتصاعدة
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
رياضة

شوبير يوضح نقاطا مهمة في قانون الرياضة الجديد

احمد شوبير
سارة عبد الله

حرص الإعلامي أحمد شوبير، على توضيح بعض النقاط في قانون الرياضة الجديد.

وكتب شوبير عبر فيسبوك: “ردا علي التساؤلات ... قصة ال 8 سنوات انتهت تماما ومن حق الجميع الترشح لثلاث دورات قادمة ثانيا من حق المجالس الموجودة إما أن تدعو إلي انتخابات بعد توفيق أوضاعها قبل 31 أكتوبر أو تأجيل انتخاباتها إلي العام القادم .. أرجو أن أكون عرفت أوضح”.

وفي ضوء صدور القانون رقم (171) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، والذي صدَّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونُشر في الجريدة الرسمية الصادرة صباح الخميس 21 أغسطس 2025، بدأت وزارة الشباب والرياضة في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون.

وأصدرت الوزارة تعميمًا إلى مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، تضمَّن توضيحًا دقيقًا للترتيبات القانونية الخاصة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، حيث نص القانون على استمرار المجالس القائمة وقت العمل به في مباشرة مهامها حتى نهاية مدتها، على أن يُعاد تشكيلها – سواء بالانتخاب أو التعيين – وفقًا للنظم الأساسية المعدَّلة.

كما نص القانون على استمرار المجالس التي انتهت مدتها أو تنتهي بعد العمل به خلال فترة توفيق الأوضاع، حتى حلول أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكامه.

وشدد التعميم على أن الأندية التي وجَّهت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية متضمنة بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، ملزمة بالالتزام بعقد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال كاملًا دون بند الانتخابات، لحين توفيق الأوضاع وفقًا للمادة السادسة من القانون.

قانون الرياضة الجديد شوبير أحمد شوبير

