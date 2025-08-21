قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب ناشئات السلة يعسكر في صربيا استعدادًا للبطولة الإفريقية
فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة
التعليم العالي تنشر إرشادات للحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
التضامن تقدم مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث مطروح
وزير الخارجية يُجري اتصالات مع عدد من نظرائه في الدول الأفريقية لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي
رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
نادين خان تستعد لتصوير مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف
حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت.. الإفتاء تجيب
حماس تعليقا على حادث رام الله: ردّ مشروع على جرائم الاحتلال المتصاعدة
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
أمام قادة إفريقيا واليابان .. «اقتصادية قناة السويس» تطرح فرص الاستثمار في الوقود الأخضر | صور
بيتخانق بدون ملابس.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو "شخص يتشاجر عاريا" بمدينة نصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حسين لبيب يغادر اجتماعه مع وزير الإسكان.. صور

حسين لبيب
حسين لبيب
سارة عبد الله

انتهى منذ قليل اجتماع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وحسام المندوه أمين الصندوق، مع وزير الإسكان بخصوص أرض نادي الزمالك بأكتوبر.

وناشد عدد كبير من رموز النادي وأساطير كرة القدم بنادي الزمالك  القيادة السياسية بإعادة النظر في قرار سحب أرض فرع أكتوبر وإعادتها من جديد لاستكمال الإنشاءات التي بدأت منذ أشهر.

وأكد نجوم الزمالك القدامى أنهم لا يتأخرون عن ناديهم في هذا الموقف نظراً للحاجة إلى إيصال أصوات كل من يمثلون النادي للمسئولين بالدولة من أجل العمل على الغاء قرار سحب أرض النادي في اكتوبر ، والعمل على  استكمال البناء في الفرع الجديد لنادي الزمالك. 

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة كابتن حسين لبيب على استقبال أبناء النادي بمقر القلعة البيضاء ، والتأكيد لهم على تقدير ادارة الزمالك لهذا الموقف من جانب لاعبيه السابقين الذين يقدرون قيمة المساندة والتكاتف في هذا التوقيت من أجل مصلحة النادي.

وحضر من مجلس الادارة كل من .. المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ، والكابتن أحمد سليمان، والكابتن حسين السيد، ومحمد طارق أعضاء  المجلس. 

وشهدت الجلسة حضور  الكباتن .. محمود أبو رجيلة، فاروق جعفر، أحمد عبد الحليم، عادل المأمور، محمود الخواجة، طارق يحيي، حماده عبد اللطيف، عماد المندوه، نصر إبراهيم، عبد الله جورج، بدر حامد، هشام يكن .

وكان كابتن محمود أبورجيلة وجه الدعوة لرموز وأساطير النادي لحضور جلسة دعم ومساندة مجلس الإدارة والتأكيد على حماية حقوق القلعة البيضاء في أرض فرع أكتوبر.

