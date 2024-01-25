آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

الإصابات تضرب منتخب مصر

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، لتبدأ الأدوار الإقصائية، بداية من دور الـ16، وتم تحديد طريق الفراعنة إلى نصف النهائي.

وينطلق دور الـ16 يوم السبت المقبل 27 يناير، وستكون آخر مباراة في ثمن النهائي يوم الثلاثاء 30 يناير.

ونجح منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، في الوصول إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، في نسختها الـ34 المقامة حاليًا بكوت ديفوار، وذلك بعد التعادل في الجولة الثالثة مع كاب فيردي 2-2، ليتأهل وصيفًا للمجموعة الثانية خلف كاب فيردي.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكونغولي، ثاني المجموعة السادسة التي تضم كلًا من المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا، يوم الأحد المقبل 28-1-2024.

وستنطلق صافرة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” بصفتها الناقل الحصري للبطولة، حيث ستتم إذاعة المباراة عبر قناة “بي إن سبورتس 1 HD”، و"بي إن سبورتس 2 HD"، و"بي إن سبورتس 3 HD"، و"بي إن سبورتس 4 HD".

ولكن هناك غيابات ضربت المنتخب

حيث يفتقد منتخب مصر عددا من اللاعبين المهمين بسبب الإصابات التي حلت بهم أثناء البطولة والتى ستتسبب فى غيابهم عن المباريات المتبقية.

وعن تفاصيل هذه الاصابات، فقد تعرض النجم إمام عاشور، لاعب وسط منتخب مصر لكرة القدم، لإصابة مروعة خلال تدريبات المنتخب.

وقال مصدر داخل منتخب مصر إن الإصابة جاءت نتيجة لضربة مزدوجة تلقاها إمام عاشور خلال تدريب المنتخب، حيث حاول تسجيل هدف بطريقة استعراضية، إلا أنه فشل في تنفيذ اللعبة بشكل صحيح، ما أدى إلى سقوطه على رأسه وتعرضه للإصابة.

وأوضح المصدر أن امام عاشور سقط على الأرض بعد تنفيذه "دبل كيك" في المران، بغرض تسجيل هدف. ولكن السقوط كان على رأسه، ما تسبب في إصابة قوية استدعت خروجه من المران.

وأكد المصدر أن حالة إمام عاشور مطمئنة، ولكن من غير المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة دور الـ 16، وفقًا للتقديرات الطبية.



كما اشار الى انه بمجرد وقوع الحادث، قام الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا بالتعامل الفوري مع الاصابة.

وتم نقله إلى المستشفى و أجريت له جميع الفحوصات اللازمة للتأكد من حالته الصحية.

وأظهرت الفحوصات أنه يعاني من ارتجاج في المخ، والذي يتطلب المزيد من المتابعة الطبية.

ولكن حالته الآن مستقرة، وسيظل تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة في المستشفى.



كما كشف وليد منظور طبيب منتخب الشباب الأسبق، في مداخلة هاتفية عبر برنامج تليفزيونى عن موقف مشاركة الشناوى مع منتخب مصر في مباراة الكونغو الديمقراطية، وقال، «انه سيتم عمل أشعة رنين مغناطيسي للاعب كل 24 ساعة لمدة يومين أو ثلاثة، لتحديد موقف مشاركته مع الفراعنة»، مؤكداً أن اللاعب سيتواجد بالعناية المركزة لمدة 48 ساعة.



كما اكد شريف سيف سفير مصر في كوت ديفوار، أنه اطمأن على حالة إمام عاشور لاعب منتخب مصر بعدما أجرى اتصالا مع محمد غرابة مدير المنتخب.

وقال إن اللاعب أجرى أشعة وفحوصات طبية وسيكون تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة في المستشفى من أجل الاطمئنان عليه قبل عودته مجددًا للتدريبات.

أما أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق فقد علق على إصابة إمام عاشور وكتب عبر أكس: “‏إصابة ⁧‫امام عاشور‬⁩ صعبة على منتخبنا مفيش اي لاعب عندنا يستطيع ان يقوم بأدواره.



كما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، غياب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في مباريات المنتخب المتبقية فى بطولة كأس الأمم، بعد إصابته بخلع في الكتف خلال مباراة الرأس الأخضر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في ختام مباريات الدور الأول بدوري المجموعات.

وعن محمد الشناوي فقد غادر معسكر المنتخب الوطني متأثرًا بإصابته وتوجه إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات الطبية وإجراء الجراحة العاجلة، التي حددها الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب مع الطاقم الطبي الألماني الذي سيجري الجراحة للحارس الدولي. وسوف يخضع، اللاعب لجراحة عاجلة في الكتف خلال ساعات



وكشفت مصادر داخل منتخب مصر، عن تلقي محمد الشناوي صدمة كبيرة في مطار أبيدجان عندما علم أن الطائرة التي ستنقله إلى ألمانيا تغيّر موعدها، دون إبلاغه.

واشارت الى، إن الغضب سيطر على محمد الشناوي بسبب التخبط الإداري داخل المنتخب، وأبلغ على الفور إدارة النادي الأهلي بما حدث، وبعدها أبلغ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وخلال مكالمة الشناوي مع وزير الرياضة، اشتكى بشكل رسمي كلاً من حازم امام وخالد الدرندلي بسبب عدم الاهتمام به، وتغير موعد الطائرة دون علمه، كما أن المنتخب لم يرسل مع الشناوي أي إداري لإنهاء الأوراق الخاصة به، وظل وحيدًا داخل المطار 3 ساعات، حتى وصول طائرته ، قبل أن يتوجه مسؤول من السفارة المصرية في أبيدجان إلى المطار لإنهاء جميع الإجراءات



مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا

مباراه أنجولا × ناميبيا ستكون يوم السبت 27 يناير الساعة 7 مساءً).

ونيجيريا × الكاميرون ستكون يوم السبت 27 يناير الساعة 10 مساءً).

و غينيا الاستوائية × غينيا ستكون يوم الأحد 28 يناير الساعة 7 مساءً).

مصر × الكونغو الديمقراطية ستكون يوم(الأحد 28 يناير الساعة 10 مساءً).

والرأس الأخضر × موريتانيا ستكون يوم(الاثنين 29 يناير الساعة 7 مساءً).

والسنغال × كوت ديفوار ستكون يوم(الاثنين الساعة 10 مسءًء).

والمغرب × جنوب أفريقيا ستكون يوم( الثلاثاء 30 يناير الساعة 10 مساءً).

ومالي × بوركينا فاسو ستكون يوم( الثلاثاء 30 يناير الساعة 7 مساءً).

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