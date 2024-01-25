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زيادة سعر العيش

تفاصيل مقترح تحريك سعر رغيف العيش

مذيعة صدي البلد رنا
مذيعة صدي البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن  تغطية عن  تكلفة رغيف الخبز المدعم في مصر من القضايا الهامة التي تثير اهتمام المواطنين والقطاع التجاري على حد سواء. 

وفي هذا السياق، تحاول الحكومة البحث عن حلاً مستداماً لتحديات ارتفاع التكاليف التي تواجه صناعة المخابز. 

وأثار اقتراح إعادة تكلفة رغيف الخبز العديد من التساؤلات والجدل.


وتشير التصريحات الأخيرة للمهندس عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز، إلى أن الزيادة في تكلفة الإنتاج تعود إلى عدة عوامل، منها ارتفاع تكلفة العمالة وعدم تحديث أسعارها لأكثر من 4 سنوات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمياه. 

ويبرز رئيس شعبة المخابز أن هذا الوضع لم يكن ملائمًا للقطاع، خاصة في ظل التغيرات السريعة في سوق العمل المصري.

وفي توضيح للمقترح، أكد المهندس عبد الله غراب أن إعادة تكلفة رغيف الخبز لن تؤثر على سعر الرغيف نفسه. 

وأشار إلى أن الدعم المستمر سيظل قائمًا على رغيف الخبز، مما يعني استمرار استقرار سعره. 

ويهدف هذا التدبير إلى تهدئة القلق العام بشأن تأثير أي تغيير في الأسعار على المستهلك.

ورغم مقترح إعادة تكلفة رغيف الخبز، يشدد رئيس شعبة المخابز على استمرار الدعم الحكومي لضمان استقرار سعر الرغيف. 

يأتي هذا الإجراء في إطار تفهم الحكومة للتحديات التي تواجه صناعة الخبز وضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل التضخم الاقتصادي.

ويعكس ارتفاع تكلفة الإنتاج والأسعار السائدة في الأسواق الاقتصادية في مصر. 
وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن غلاء الأسعار في السنوات الأخيرة أثر بشكل كبير على قدرة المواطنين على تحمل التكاليف اليومية، وهو ما يتطلب تدابير فعالة للتصدي لهذا التحدي.

وتؤكد التقارير الحكومية على استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لم تشهد أجور العمالة أو أسعار مستلزمات الإنتاج أي تحديثات منذ فترة طويلة. 

وهذا يعزز مقترح إعادة تكلفة رغيف الخبز كخطوة ضرورية لتوفير المرونة المالية لصناعة الخبز.

وفي النهاية يظهر مقترح إعادة تكلفة رغيف الخبز المدعم في مصر كخطوة مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. 

ويبرز الرئيس الغرفة التجارية أن هذا المقترح لا يؤثر على المستهلك ويعمل على ضمان استمرارية دعم الحكومة للقطاع. يتعين على الجميع أن يتابعوا تطورات هذا المقترح لضمان استقرار سوق الخبز في مصر.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

أسعار رغيف العيش مصر مطاحن رئيس شعبة المخابز

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تفاصيل مقترح تحريك سعر رغيف العيش

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