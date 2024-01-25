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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رخص وسخافة.. مدير أعمال محمد صلاح يفتح النار على منتقدي اللاعب

صدى البلد

فتح رامي عباس مدير أعمال محمد صلاح النار على منتقدي محمد صلاح بسبب الإصابة والسفر إلى إنجلترا.

وكتب رامي عباس من خلال حسابه الشخصي على موقع إكس: حاول نفس الأفراد و"المؤثرين" الذين يصابون بالضعف عندما يقابلون محمد شخصيا ويتوسلون إليه للحصول على "متابعة" أو صور شخصية، حاولوا الاستفادة من إصابة مؤسفة وشككوا في التزامه ببلده.. لقد فعلوا ذلك بحثا عن الشهرة.

‏وتابع: “أريد أن أشكر أولئك الذين فعلوا الشيء المشرف وأشاروا إلى مدى رخص وسخافة هؤلاء، ولقد أخذت أسماء الطرفين”.

‏وأضاف: “الأهم من ذلك، إلى الغالبية العظمى منكم، الذين يدعمون محمد، رسالتي لكم لا داعي للقلق، لأن رمزكم العالمي، التي ساعدتم في بنائها أكبر من أن تسقطها السوشيال ميديا”.

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