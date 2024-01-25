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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مصر والجزائر في نهائي أمم أفريقيا لليد .. موعد المباراة

صدى البلد

حقق منتخب الجزائر الفوز على كاب فيردي في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد المقامة في مصر. 

ليضرب منتخب الجزائر موعدا مع منتخب مصر الذي تفوق على تونس ليلتقيان في النهائي في السادسة مساء السبت المقبل بالصالة المغطاة بستاد القاهرة. 

وفاز منتخب مصر لكرة اليد على تونس بنتيجة 30 /25 في المباراة التي أقيمت بينهما بالصالة المغطاة باستاد القاهرة في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية والمقامة في مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري.

 

وكان المنتخب المصري لكرة اليد قد تأهل إلى بطولة العالم في نسخة عام 2025، التي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك بعد التواجد في المربع الذهبي للبطولة الإفريقية بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية ، وهي منتخب مصر «البلد المستضيف وحامل اللقب»، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

 

يطمح منتخب مصر في التتويج بالنجمة الأفريقية التاسعة في تاريخه في ظل الفوز برصيد 8 ألقاب، أعوام 1991،1992،2000،2004،2008 ،2016,2020 ,2022، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة في 23 نسخة مسبقا ولم تشارك مصر في أول نسختين أعوام 1974، 1976.

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