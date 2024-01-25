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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخيف.. الخزانة الأمريكية تدق ناقوس الخطر بسبب ديونها الخارجية

وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الخميس، إن الدين الخارجي للولايات المتحدة، والذي تجاوز 34 تريليون دولار، رقم مخيف.

وأضافت يلين: «ديوننا الخارجية تبلغ 34 تريليون دولار، وهذا رقم مخيف»، مشددة على أن الاقتصاد الأمريكي «ضخم»، وبالتالي فإن الدين الخارجي «يمكن التحكم فيه بالكامل».

وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية، أن «التضخم الآن تحت السيطرة بشكل جيد بعد الارتفاع التاريخي الذي أحدثه الوباء»، لافتة إلى أن العديد من الأمريكيين سيوافقون على ذلك.

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وقالت يلين، في إشارة واضحة إلى توقعات التضخم التي أبلغ عنها استطلاع ثقة المستهلك الذي أجرته جامعة ميشيجان: «التضخم الآن بالقرب من أدنى المستويات التي شهدناها في هذا الاستطلاع… ولذلك أعتقد أن الأمريكيين يعتقدون أن التضخم تحت السيطرة».

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