معتمد جمال يتقدم باستقالته من تدريب الزمالك| تفاصيل

أكد الإعلامي إسلام صادق أن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تقدم باستقالته من تدريب القلعة البيضاء عقب مباراة أم صلال القطري في الساعات الماضية.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" معتمد جمال لا يرغب في استكمال مهمته مع نادي الزمالك وقدم باستقالته من تدريب القلعة البيضاء بعد سلسلة النتائج السيئة في الإمارات والتي كان آخرها مباراة أم صلال القطري".

وتابع:" هناك ٣ أعضاء من مجلس إدارة نادي الزمالك توجهوا إلى الإمارات على رأسهم حسام المندوه آمين الصندوق من أجل مناقشة الأمر وسوء النتائج في البطولة الودية بالإمارات".