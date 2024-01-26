خطيبة نجم الأهلي تبرز جمالها وأنوثتها بإطلالة ناعمة

خطفت سلمي صقر خطيبة نجم الأهلي مروان عطية، انظار متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وبدت سلمي شتوية جذابة، حيث ارتدت توب اسود انيق، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

ونجح منتخب مصر، في الوصول إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، في نسختها الـ34 المقامة حاليًا بكوت ديفوار، وذلك بعد التعادل في الجولة الثالثة مع كاب فيردي 2-2، ليتأهل وصيفًا للمجموعة الثانية خلف كاب فيردي.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكونغولي، ثاني المجموعة السادسة التي تضم كلًا من المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا، يوم الأحد المقبل 28-1-2024.

وستنطلق صافرة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.