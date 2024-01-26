نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج أحمد السحتري وتكشف موعد العزاء

نعت نقابة المهن السينمائية المخرج أحمد السحتري في بيان لها منذ قليل، وكشفت فيه موعد ومكان العزاء عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

وجاء في نص البيان:" نقابة المهن السينمائية تنعي الزميل المخرج أحمد السحتري.. ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج أحمد السحتري،نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان . العزاء : السبت الموافق 27 / 1 / 2024 بمسجد الشرطة - صلاح سالم - بعد صلاة المغرب".

أقام اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز ونقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة، منذ أيام احتفالية خاصة واحتفاء بمناسبة الذكري العاشرة لرحيل السيناريست والمنتج الكبير ممدوح الليثي ، وأعدت النقابة درعاً يحمل اسمه وشهادة تقدير، تقديرا لمسيرته الطويلة والتي أثرى خلالها الساحة الفنية والأدبية بالكثير من الأعمال.

وحضر الإحتفالية نجله الإعلامي الكبير د. عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ، حيث تسلم درع التكريم والتقدير.