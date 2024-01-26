عمرها 9 أشهر..روبرت دي نيرو عن طفلته جيا: يختفي القلق حينما أراها

تحدث الفنان العالمي روبرت دي نيرو لأول مرة عن طفلته التي تبلغ من العمر 9 أشهر، في حوار له متأثرا، بعد أيام من ترشحه للأوسكار كأفضل ممثل مساعد.

وقالت روبرت دي نيرو الذي يبلغ من العمر 80 عاما، وهو أب لسبعة أبناء، إنه كلما شعر بالإنهاك أو القلق يختفي ذلك الشعور بمجرد النظر في وجه ابنته.

أنجب روبرت دي نيرو ابنته الصغرى جيا من حبيبته تيفاني تشين في أبريل الماضي، وقال إنه شعور رائع أن يصبح أبا مجدا.

فقد روبرت دي نيرو حفيده في يوليو الماضي، وشارك في جنازة لياندرو، بعد حوالي أسبوع من وفاته المفاجئة نتيجة تناول مواد مخدرة مغشوشة وفق عدد من المواقع الأجنبية.

لياندرو هو حفيد روبرت دي نيرو، وكتبت درينا ابنة نجم هوليوود بالتبني التي تبلغ من العمر 51 عاما، والفنان كارلوس رودريجيز نعيا مؤثرا عنه.

وكتبت ابنة روبرت دي نيرو، معلقة على صورة ابنها الذي شارك في فيلم A Star is Born: "ملاكي الجميل.. أحببتك أكثر من قدرة الكلمات على الوصف.. وكنت أتمنى لو كان الحب قادرا على إنقاذك".

ولم تكشف ابنة روبرت دي نيرو، عن سبب وفاة نجلها الشاب، لكنها عبرت عن حزنها على رحيله، مستقبلة رسائل التعازي من متابعيها.

كان لياندرو يحاول السير على خطى والدته وجده المهنية، ودخول مجال التمثيل من خلال تجارب بأدوار صغيرة منذ سنوات.

وتبنى روبرت دي نيرو، درينا، وأخذت لقبه بعد أن تزوج من والدتها دايان آبوت عام 1976، وكان لديها أسلوب حياة مختلف وعاشت حياتها مابين نيويورك ولوس أنجلوس وإيطاليا.