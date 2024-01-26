عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بإطلالة ملفتة | صديقة رونالدو تستمتع بأجواء منطقة العلا

جورجينا
جورجينا

نشرت الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة النجم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي مجموعة صور عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت وجورجينا باطلالة شتوية جذابة وهي تستمتع بالمعالم التراثية والطبيعية في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، كما تميل إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.
رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب

رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودين في عام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.
 

IMG_٢٠٢٤٠١٢٥_٢١٣٥٣٤
IMG_٢٠٢٤٠١٢٥_٢١٣٥٣٤
IMG_٢٠٢٤٠١٢٥_٢١٣٥٢٣
IMG_٢٠٢٤٠١٢٥_٢١٣٥٢٣

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

ننشر أسماء كبار المسئولين المتهمين في قضية وزارة التموين.. مستندات

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

ترشيحاتنا

أثناء محاولة لعلاجه بنهر الجانج.. نهاية مأساوية لطفل مصاب بالسرطان في الهند

بريء| وزير الرياضة يكشف حقيقة هروب محمد صلاح بادعاء الإصابة| شاهد

ينجم عنها إزهاق الأرواح.. السكة الحديد توجه رسالة للمواطنين بشأن معابر القضبان

بعد أن شوهها.. طبيب ريهام سعيد معرض للعقاب.. تفاصيل

ما حكم صيام ثاني الأيام البيض من رجب منفردا إذا وافق الجمعة؟.. الإفتاء تجيب

طريقة لاكتشاف الزبدة المغشوشة من السليمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة لاكتشاف الزبدة المغشوشة من السليمة

ولادة عجل مشوه برأس وأذرع مشابهة للإنسان.. شاهد الصور

تحذير من شراء البساريا المنتشرة بالأسواق

يبدو في الأربعينيات.. مسن في الـ93 من عمره أذهل العلماء

فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

سقط على رأسه.. تفاصيل إصابة إمام عاشور وموقفه من مباراة مصر والكونغو

أول واحدة عندي في المستشفى.. العوضي يعلق على زيارة ياسمين عبدالعزيز له

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ