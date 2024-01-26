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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتوريا يفضل الاعتماد عليه.. رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن إصابة الشناوي

رضا عبد العال
رضا عبد العال

أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر كان يعاني من الإصابة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

 

وأضاف رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية: "ما علمته أن الشناوي مصاب من قبل انطلاق أمم إفريقيا ولكن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا يفضل الاعتماد عليه في مركز حراسة المرمى".

ونجح منتخب مصر، في الوصول إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، في نسختها الـ34 المقامة حاليًا بكوت ديفوار، وذلك بعد التعادل في الجولة الثالثة مع كاب فيردي 2-2، ليتأهل وصيفًا للمجموعة الثانية خلف كاب فيردي.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكونغولي، ثاني المجموعة السادسة التي تضم كلًا من المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا، يوم الأحد المقبل 28-1-2024.

وستنطلق صافرة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساء  بتوقيت القاهرة.

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