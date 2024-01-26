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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لن يقبل.. نجم الزمالك يكشف رد فعل محمد صلاح على تصريحات وكيله

صلاح ورامي
صلاح ورامي

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك السابق، أن رامي عباس، وكيل محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، كان يوجه رسالة معينة لبعض الأشخاص الذين كان من المفترض أن يكونوا داعمين للاعب حاليًا.

وقال التابعي في تصريحات تلفزيونية: "بالتأكيد محمد صلاح لن يقبل ما يقوله وكيل أعماله مطلقًا، واللاعب رغم الهجوم ضده كان حريصا على عدم الحديث بشكل حاد.


واختتم "علينا أن نهدئ خصوصا بعد الصعود لدور الستة عشر ولدينا مواجهات هامة".

وأصدر رامي عباس عيسى، مدير أعمال الدولي المصري محمد صلاح، بيانًا رسميًا عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "إكس" هاجم فيه المشككين في التزام الفرعون اتجاه منتخب مصر خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير القادم

وقال رامي عباس: "نفس الأفراد و"المؤثرين" الذين يصابون بالضعف في الركبتين عندما يصادفون محمد شخصيًا ويتوسلون من أجل "المتابعة" أو التقاط صور شخصية، حاولوا الاستفادة من إصابة مؤسفة وشككوا في التزام محمد تجاه بلده. لقد فعلوا ذلك بحثًا عن الشهرة والنقرات و"الإعجابات". أريد أن أشكر أولئك الذين فعلوا هذا الشيء المشرف وأشاروا إلى مدى سخافة ذلك. أخذت أسماء. في كلتا الحالتين".

وأضاف رامى عباس: "والأهم من ذلك، إلى الغالبية العظمى منكم، الذين يدعمون محمد، رسالتي إليكم هي ألا تقلقوا، لأن أيقونتكم العالمية، تلك التي ساعدتم في إنشائها، أكبر من أن تسقطها وسائل التواصل الاجتماعي. لن يغير أي "مؤثر" فرط التنفس أو الرغوة في الفم ذلك.

 

 

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