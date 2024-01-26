مفاجأة| نجم الأهلي يرشح حارس الزمالك للانضمام لصفوف القلعة الحمراء

رشح إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض غياب محمد الشناوي.

وقال إكرامي في تصريحات تليفزيونية "أنه يرى محمد صبحي هو الأفضل بين المرشحين للانضمام للأهلي وتعويض غياب محمد الشناوي، مشيرًا إلى أنه يرشحه للانضمام لصفوف الفريق الأحمر.

وتابع "يجب منح الفرصة إلى مصطفى شوبير، لانه البديل المناسب، خاصة أنه لعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أنه يتم منح الفرصة في حالة الفشل في استغلاله يتم التعاقد مع حارس آخر.