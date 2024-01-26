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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمدة 15 يوما.. تفاصيل الغلق الجزئي للطريق السياحي بدءا من السبت

صدى البلد

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات الامنية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بمحيط الاغلاق الجزئي للطريق السياحي في تقاطعه مع الطريق الدائري لمدة 15 يوما. 

 

وأعلن مرور الجيزة انه في اطار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحي تحديداً في المنطقة المحصورة من نهاية الطريق السياحي وتقاطعه مع الطريق الدائري محور المنيب من أعلى طريق المنصورية لمسافة (٥٠٠ متر) بالإتجاه من طريق الواحات اتجاه المنيب سيتم إجراء غلق جزئي للطريق السياحي بواقع عدد (۲) حارات مرورية في الموقع المشار اليه وذلك لمدة (١٥ يوم) ابتداء من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١/٢٧ حتى يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠ على ان يكون العمل على مدار ٢٤ ساعة طوال فترة الأعمال فقط دون تعطيل الحركة المرورية .

 

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واتخذت الإدارة العامة لمرور الجيزة  اللازم لتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة سير المركبات، حيث نسقت مع الشركة المنفذة لوضع وسائل الأمن الصناعي من الكشافات والطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية و علامات تحذيرية قبل منطقة الأعمال بمسافة "١ كم - ٥٠٠ م - ١٠٠م) في الاتجاهين بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية. 

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