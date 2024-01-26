عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب مفاجأة | تعرف علي بديل إمام عاشور امام الكونغو الديمقراطية

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف الإعلامي إسلام صادق ، عن بديل إمام عاشور لاعب خط وسط منتخب مصر بعد إصابته بارتجاج في المخ في مران الأمس.

وقال إسلام صادق في تصريحات تلفزيونية :"امام عاشور بنسبة 99% خارج مباراة منتخب مصر امام الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس بطولة أمم أفريقيا.

واضاف "البديل الأقرب لتعويض غياب امام عاشور امام الكونغو هو محمود حسن تريزيجية"

ونجح منتخب مصر، في الوصول إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، في نسختها الـ34 المقامة حاليًا بكوت ديفوار، وذلك بعد التعادل في الجولة الثالثة مع كاب فيردي 2-2، ليتأهل وصيفًا للمجموعة الثانية خلف كاب فيردي.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكونغولي، ثاني المجموعة السادسة التي تضم كلًا من المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا، يوم الأحد المقبل 28-1-2024.

وستنطلق صافرة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساء  بتوقيت القاهرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

ننشر أسماء كبار المسئولين المتهمين في قضية وزارة التموين.. مستندات

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

نانت الفرنسي يعلن عن عروض مغرية لضم مصطفى محمد من الدوري الإنجليزي

تحذير عاجل من الأرصاد.. أبرد ليالي طوبة والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

صدمة جديدة لتجار الذهب في السوق.. تفاصيل

كارت الخدمات المتكاملة.. كل ما تريد معرفته عن مزاياه وأماكن وشروط التقديم

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل أسماء واتهامات شبكة فساد المسئولين بوزارة الري (خاص)

بدءا من السبت.. إغلاق جزئى للطريق السياحى بمحافظة الجيزة لمدة 15 يوما

عرض أخته مهنش عليه.. رواية جديدة لوفاة شهيد الشرف ببولاق.. فيديو

أسعار شانجان CS 95 موديل 2024 الجديدة في السعودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأناكوندا الخضراء.. تعرف على أثقل ثعبان في العالم

بأقل التكاليف.. طريقة عمل البساريا المخللة

العباية حكاية.. إلهام شاهين بإطلالة تشعل السوشيال ميديا بالأردن

خراب بيوت.. نانسي عجرم بملابس تشعل السوشيال ميديا

فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

سقط على رأسه.. تفاصيل إصابة إمام عاشور وموقفه من مباراة مصر والكونغو

أول واحدة عندي في المستشفى.. العوضي يعلق على زيارة ياسمين عبدالعزيز له

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ