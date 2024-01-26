لاعب مفاجأة | تعرف علي بديل إمام عاشور امام الكونغو الديمقراطية

كشف الإعلامي إسلام صادق ، عن بديل إمام عاشور لاعب خط وسط منتخب مصر بعد إصابته بارتجاج في المخ في مران الأمس.

وقال إسلام صادق في تصريحات تلفزيونية :"امام عاشور بنسبة 99% خارج مباراة منتخب مصر امام الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس بطولة أمم أفريقيا.

واضاف "البديل الأقرب لتعويض غياب امام عاشور امام الكونغو هو محمود حسن تريزيجية"

ونجح منتخب مصر، في الوصول إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، في نسختها الـ34 المقامة حاليًا بكوت ديفوار، وذلك بعد التعادل في الجولة الثالثة مع كاب فيردي 2-2، ليتأهل وصيفًا للمجموعة الثانية خلف كاب فيردي.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكونغولي، ثاني المجموعة السادسة التي تضم كلًا من المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا، يوم الأحد المقبل 28-1-2024.

وستنطلق صافرة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.