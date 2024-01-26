بعد ارتباط اسمه بفريق الزمالك.. من هو المدافع الفلسطيني ياسر حمد؟

ارتبط اسم المدافع الفلسطيني ياسر حمد، بالانتقال إلى صفوف فريق الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب إعلان الفريق حل أزمة القيد مؤخرا.

يذكر أن الزمالك قد أعلن في وقت سابق أنه يمكنه التعاقد مع لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بعدما حل أزمة القيد التي لاحقته في الفترة الأخيرة.

حل أزمة القيد بالزمالك

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، عن الانتهاء من تسوية "جميع القضايا" التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم، التي بلغ عددها 14 قضية، من أجل "التفرغ للعودة إلى منصات التتويج من جديد"، باعتباره أحد أعرق وأقوى أندية الشرق الأوسط وإفريقيا.‏

أبرز القضايا التي تصدى لها النادي، المفاوضات مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، لدفع الغرامة المتعلقة بنجم الفريق محمود عبد الرازق (شيكابالا) التي تعود إلى عام 2015.

نجحت إدارة الزمالك أيضا في حل أزمة فريق كاراكاس الفنزويلي الخاصة بمستحقات اللاعب سامسون أكينولا، وكذلك أزمة حق رعاية السنغالي إبراهيما نداي، واللاعب الغاني أتشيمبونج.

ويسعى الزمالك خلال الفترة الحالية إلى إبرام عدد من الصفقات قبل انتهاء الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك لتعزيز مراكز الفريق ومن ضمنها الدفاع، لذلك ارتبط اسم المدافع الفلسطيني ياسر حمد بالانتقال إلى الزمالك وغيره من الأسماء مؤخرا.

من هو المدافع ياسر حمد؟

ولد ياسر حمد في التاسع من ديسمبر لعام 1999 في مقاطعة لايايوا الإسبانية ويحمل الجنسية الإسبانية بالإضافة إلى الجنسية الفلسطينية.

بدأ ياسر مشواره الكروي في مدينة مولده التي تقع في مقاطعة بيسكاي في منطقة الباسك شمالي إسبانيا، وتنقل بعدها بين الأندية الإسبانية في مراحل الشباب بداية من أتليتك بلباو ورومو وأريناس وسي دي سانتورتزي وبرتغاليتي آخر محطاته في بلد منشأه.

كما خاض تجربة الاحتراف داخل نادي الريان القطري قبل أن يلعب في نادي القادسية ومن انتقل للدوري الهندي، حيث يلعب حاليا في نادي نورث إيست يونايتد الهندي، وشارك معه في الموسم الحالي 2023-2024 في 8 مباريات بواقع 369 دقيقة دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.

يذكر أن ياسر حمد قد سبق ولعب في الدوري المصري الممتاز من بوابة النادي المصري البورسعيدي كما أحرز هدفا في شباك الزمالك في أبريل 2022.

ويتواجد ياسر حمد حاليًا في معسكر منتخب فلسطين، المشارك ببطولة كأس الأمم الآسيوية، بعدما تأهلت كتيبة الفدائي لدور الـ 16 من المسابقة في إنجاز تاريخي لم يحدث من قبل.