لو عاوز ترجع أوردر أونلاين.. اعرف حقك بالقانون

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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

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حماية المستهلك
حماية المستهلك

كفل قانون حماية المستهلك، العديد من المزايا والضمانات لحماية المستهلكين من غش التجار وعدم التلاعب بهم، ونظم القانون عملية التعاقدات التجارية عن بعد.

 

في هذا الصدد، نص القانون على حق المستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة، كما يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون، وسائر شروط التعاقد.

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 ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيط إلكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد.


وطبقا للقانون، يلتزم المورد برد مبلغ مدفوع للمستهلك الذى يرغب في الرجوع عن التعاقد، على أن يسدد المورد المبلغ خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك.

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