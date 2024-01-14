حماية المستهلك: ضبط مصنع غير مرخص ينتج مراتب مُقلدة لعلامات تجارية شهيرة بالقليوبية

ضبط جهاز حماية المستهلك مصنعا غير مرخص بنطاق محافظة القليوبية يقوم بتصنيع وإنتاج مراتب مٌقلدة لإحدى الشركات الشهيرة في السوق ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيدا لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخرى مما يؤثر على الاقتصاد القومي وتداول منتجات للمستهلكين بالأسواق مجهولة المصدر.

وأوضح الجهاز - في بيان اليوم -أنه قامت حملة مُكبرة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بالإدارة العامة للرقابة على الأسواق باستهداف المصنع المذكور، وتبين أنه لا يوجد ترخيص للنشاط وأقر صاحبه بملكيته للمنشأة والمضبوطات وبأنه يقوم بتصنيع وإنتاج مراتب مقلدة لإحدى الشركات الشهيرة في السوق ويقوم بوضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق وأنه لا يوجد معه أي عقد وكالة من الشركة المالكة للعلامة التجارية لتصنيع المنتج لديه، وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات والأدوات المُستخدمة في التصنيع والتغليف، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك ابراهيم السجيني بالموطنين، ضرورة التأكد من ترخيص المنتج قبل الشراء وعدم الانسياق وراء تلك الإعلانات المُضللة والوهمية التي تقوم بالإعلان عن مواصفات المُنتج على خلاف الحقيقة.

كما يناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس آب 01000000329 وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.