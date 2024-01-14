عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حماية المستهلك: ضبط مصنع غير مرخص ينتج مراتب مُقلدة لعلامات تجارية شهيرة بالقليوبية

صدى البلد

ضبط جهاز حماية المستهلك مصنعا غير مرخص بنطاق محافظة القليوبية يقوم بتصنيع وإنتاج مراتب مٌقلدة لإحدى الشركات الشهيرة في السوق ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيدا لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخرى مما يؤثر على الاقتصاد القومي وتداول منتجات للمستهلكين بالأسواق مجهولة المصدر.

وأوضح الجهاز - في بيان اليوم -أنه قامت حملة مُكبرة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بالإدارة العامة للرقابة على الأسواق باستهداف المصنع المذكور، وتبين أنه لا يوجد ترخيص للنشاط وأقر صاحبه بملكيته للمنشأة والمضبوطات وبأنه يقوم بتصنيع وإنتاج مراتب مقلدة لإحدى الشركات الشهيرة في السوق ويقوم بوضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق وأنه لا يوجد معه أي عقد وكالة من الشركة المالكة للعلامة التجارية لتصنيع المنتج لديه، وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات والأدوات المُستخدمة في التصنيع والتغليف، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك ابراهيم السجيني بالموطنين، ضرورة التأكد من ترخيص المنتج قبل الشراء وعدم الانسياق وراء تلك الإعلانات المُضللة والوهمية التي تقوم بالإعلان عن مواصفات المُنتج على خلاف الحقيقة.

كما يناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس آب 01000000329 وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الفار ينقذ الفراعنة| مصر تتعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة أمام موزمبيق بأمم إفريقيا

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

لحظة بلحظة.. شاهد مباراة مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا مجاناً

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

بيان عاجل من إسرائيل بشأن يحيي السنوار واستعادة الرهائن

موضوعات متعلقة

سفيرة النرويج لدى مصر: "القاهرة الدولي للكتاب" من أكبر المعارض على مستوى العالم

وكالات الأنباء تبرز تأكيدات السيسى ضرورة وقف إطلاق النار وإغاثة المدنيين في غزة

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 28 ألف ميجاوات

الغربية تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية وقنا تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني ثانوي

"تحديات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة" ندوة بمكتبة الإسكندرية.. الأربعاء

قافلة طبية تعالج 2092 مواطنا مجانا بقرية بالشرقية

45 رحلة بالون طائر تقل 1100 سائح تحلق في سماء الأقصر

وزير الشباب يكرم طلاب جامعة كفر الشيخ بعد حصولهم على كأس العالم للابتكارات

ترشيحاتنا

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

الزوجة الجبارة قطعته لأشلاء.. 6 قرارات عاجلة من النيابة في جريمة بدر

أول تعليق روسي على اقتراح سويسرا بشأن التفاوض مع أوكرانيا

«روحي عند أمك».. رد غير متوقع من ترامب على متظاهرة قاطعت كلمته|فيديو

بعد التعادل مع موزمبيق.. أحمد موسى: ضربة الجزاء جاءت بدعوات المصريين

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت وفساتين بدون بطانة.. شاهد أجرأ إطلالات هيفاء وهبي

دون مكياج وبشعر غامق.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بسبب الحرب في غزة.. شاهد ما فعلته طبيبة أوكرانية

دوامات الموت.. سر نفوق 3 ملايين نحلة فجأة في كاليفورنيا

فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

نانسي صلاح تمازح زملائها من داخل كواليس مسلسل حدوتة منسية |فيديو

كانت الـ دي جي|ابنة تامر حسني تشعل أجواء حفله الأخير .. فيديو

20 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية وفرت آلاف فرص العمل للشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

اﻟﻤﺰﻳﺪ