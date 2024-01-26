صحة البحر الأحمر: متابعة دقيقة لبروتوكول الحد من استخدام المضادات الحيوية

عقد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اجتماعًا مع مديري مستشفى العام والحميات بالغردقة وسفاجا المركزي، بحضور الدكتورة رشا عادل، مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير إدارة المستشفيات، ومديري الإدارات الفنية. يأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية الوكيل لتطوير المنظومة الصحية في المحافظة وتعزيز التنسيق لتحقيق أعلى مستوى من الأداء الفعال.

تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية متابعة بروتوكول الحد من استخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح، وتعزيز الوعي لدى المرضى الذين يراجعون المنشآت الصحية. يهدف ذلك إلى تقليل المقاومة البكتيرية وتجنب الآثار الجانبية الناتجة عن استخدام غير صحيح للمضادات الحيوية.

يأتي هذا التوجيه في إطار جهود الوزارة للتصدي لتزايد مشكلة المقاومة البكتيرية، وتعزيز سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية. وكان اللقاء هدف إلى تحقيق التنسيق الفعّال وتوفير الرعاية الصحية بمستوى عالٍ من الكفاءة في المنشآت الصحية بالمحافظة.