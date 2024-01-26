2815 سيدة تستفيد من قافلة "حقك تنظمي" في الدقهلية.. تفاصيل

أكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة على انطلاق قافلة خدمية توعوية "حقك تنظمي"بإدارة السنبلاوين وذلك خلال الفترة من حيث اكد أن القافلة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.



واضافت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية ان اجمالي المنتفعات بلغ 2815منتفعة وفيما وصل عدد الحاصلات على وسيلة 2115 سيدة.

وأشارت إلى أن القافلة الخدمية شارك فيها عيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة – المشورة - متابعة الحمل بالإضافة إلى تنفيذ الفرق المتنقلة بالوحدات الثابتة وذلك لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بالأماكن المختلفة بالإدارة.

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