عاش مخلصا ورحل نقيا .. يعقوب السعدي ينعى العامري فاروق

نعى الإعلامي الاماراتي يعقوب السعدي، وزير الشباب والرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق الذي وافته المنية اليوم.

وكتب السعدي عبر حسابه علي "x":" يكبر الحزن بحجم الاقتراب، لذا فإن حزني برحيل العامري فاروق كبير وهائل، فقد اقتربت منه ولي معه ذكريات بعضها بأركان بيتي الذي زاره وشرفني فيه .. لم يكن رهان العامري يوما أنه صاحب منصب وإنما صاحب قلب .. عاش محبا ورجل محبوبا .. عاش مخلصا ورحل نقيا .. عاش في هدوء ورحل في صمت"

كان العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة منذ فترة طويلة وتم نقله إلى مستشفى المعلمين، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وخضع لعملية جراحية دقيقة في المخ.