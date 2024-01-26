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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان| اللجنة الفنية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي تعقد اجتماعها الأول في 2024

اقتصاد عمان
اقتصاد عمان

عقدت اللجنة الفنية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي اليوم اجتماعها الأول لعام 2024م برئاسة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات، وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية.

وحسبما ذكرته وكالة الانباء العمانية الرسمية فقد تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات وتطورات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والبرامج التنفيذية التابعة له، واستعراض النسخة الجديدة من البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى مناقشة توصيات الفريق الوطني للحوسبة الكمية.

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كما اطّلعت اللجنة على الجهود التي تقوم بها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مختبر تطوير البوابة الحكومية الموحدة للخدمات الحكومية.

وزارة النقل وتقنية المعلومات اقتصاد عمان اخبار الخليج مال واعمال الاقتصاد الرقمي Finance Real Estate

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