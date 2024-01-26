بنطلون زوجة نجم الأهلي يثير الجدل على السوشيال ميديا

حرصت هدير مندور، زوجة عمرو السولية، نجم الأهلي، على مشاركة متابعيها أحدث جلسات التصوير، ونشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وتألقت هدير مندور بإطلالة ساحرة، مرتدية جاكيت فرو انيق باللون "الأبيض"، مع بنطال جينز ممزق، أكملت اللوك بحذاء كعب عالي، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

اعتمدت "مندور" تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، واللون الروز في الشفاه.

ونجح منتخب مصر، في الوصول إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، في نسختها الـ34 المقامة حاليًا بكوت ديفوار، وذلك بعد التعادل في الجولة الثالثة مع كاب فيردي 2-2، ليتأهل وصيفًا للمجموعة الثانية خلف كاب فيردي.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكونغولي، ثاني المجموعة السادسة التي تضم كلًا من المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا، يوم الأحد المقبل 28-1-2024.

وستنطلق صافرة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.