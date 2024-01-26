عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنطلون زوجة نجم الأهلي يثير الجدل على السوشيال ميديا

زوجة السولية
زوجة السولية

حرصت هدير مندور، زوجة عمرو السولية، نجم الأهلي، على مشاركة متابعيها أحدث جلسات التصوير، ونشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وتألقت هدير مندور بإطلالة ساحرة، مرتدية جاكيت فرو انيق باللون "الأبيض"، مع بنطال جينز ممزق، أكملت اللوك بحذاء كعب عالي، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

اعتمدت "مندور" تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، واللون الروز في الشفاه.

ونجح منتخب مصر، في الوصول إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، في نسختها الـ34 المقامة حاليًا بكوت ديفوار، وذلك بعد التعادل في الجولة الثالثة مع كاب فيردي 2-2، ليتأهل وصيفًا للمجموعة الثانية خلف كاب فيردي.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكونغولي، ثاني المجموعة السادسة التي تضم كلًا من المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا، يوم الأحد المقبل 28-1-2024.

وستنطلق صافرة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساء  بتوقيت القاهرة.

 

IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_١٧٥٤٠٢ - قص
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_١٧٥٤٠٢ - قص
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_١٧٥٤٠٢
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_١٧٥٤٠٢
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_١٧٥٤١٨
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_١٧٥٤١٨

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

العربية اتعجنت.. مصرع 7 مصريين في حادث سير بليبيا

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

الخطة الجديدة بدأت| تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل الجدول وعدد ساعات الانقطاع

ترشيحاتنا

حسرة.. تعليق صادم من رينارد على فشل قيادته كوت ديفوار بأمم إفريقيا

مفاجأة للجمهور.. قناة مفتوحة بالنايل سات تنقل مباراة مصر والكونغو بدور الـ16

ورشة حداده في بطنه| استخراج 12 ملعقة و"بوجيه" سيارة ومسامير من معدة مريض.. كيف نجا؟

خبير يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار

احتفالات صاخبة للاعبي الزمالك مع الجماهير بعد التأهل لنهائي بطولة دبي

ميرا..ظاهرة فضائية مثيرة للجدل تعيد نظر العلماء في حياة النجوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع علاج.. كيف تتخلص من تنميل الأطراف في دقائق؟

مكياج صاخب.. سارة سلامة تثير ضجة بإطلالة جريئة

تسببت في غيابه عن عرض الفيلم.. مخاطر عملية خالد الصاوي

بالبيج اللافت.. شمس الكويتية تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

لا نتمنى تكرارها.. الجمهور يهاجم ليلى زاهر وهشام جمال بسبب أمور بسيطة

مش هتكمل .. جنات تكشف عن موقفها من المشاركة فى حفلات موسم الرياض |فيديو

أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ