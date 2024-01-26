مفاجأة للجمهور.. قناة مفتوحة بالنايل سات تنقل مباراة مصر والكونغو بدور الـ16

يبحث مشجعو منتخب مصر عن قناة مفتوحة تعرض مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 لأمم أفريقيا، والمقررة إقامتها الأحد المقبل.

منتخب مصر

دور الـ 16 ببطولة إفريقيا

وتأهل الفراعنة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية، بثلاثة تعادلات، بنتيجة واحدة 2 - 2 أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

وضمن بحث الجماهير عن قناة مفتوحة تعرض مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 لأمم أفريقيا، سينطلق اللقاء في تمام العاشرة مساء الأحد المقبل، على ملعب لاورينت بوكو.

وفي إطار قناة مفتوحة تعرض مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، أعلنت قناة الجزائرية المفتوحة بث مباراة مصر والكونغو الديمقراطية على الهواء مباشرة.

تردد القناة الجزائرية

تردد القناة: 11680.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4 الجودة: HD.

الفائز من لقاء مصر والكونغو سيتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة الفائز من مباراة غينيا الإستوائية وغينيا والمحدد لها السابعة مساء الأحد المقبل.

امام عاشور بمعسكر المنتخب

إمام عاشور يغادر المستشفى

غادر إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، المستشفى ظهر أمس الخميس، وذلك بعد تعرضه لإصابة مساء أمس الأربعاء، بارتجاج في المخ.

وكشف اتحاد الكرة، عن إصابة إمام عاشور خلال تدريبات منتخبنا الوطني التي يستعد من خلالها لمواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 وانتقل بعدها للمستشفى.

غادر إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، المستشفى ظهر اليوم الخميس، وذلك بعد تعرضه لإصابة مساء أمس الأربعاء، بارتجاج في المخ.وكشف اتحاد الكرة مساء أمس الأربعاء، عن إصابة إمام عاشور خلال تدريبات منتخبنا الوطني التي يستعد من خلالها لمواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 وانتقل بعدها للمستشفى.

وحرص خالد الدرندلي، رئيس بعثة المنتخب وحازم إمام المشرف على المنتخب، وروي فيتوريا، المدير الفني واللاعبين على الاطمئنان على اللاعب.