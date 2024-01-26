صديقة رونالدو تثير الجدل بإطلالة جريئة على البحر

نشرت جورجينا رودريجيز، صديقة نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، صورًا جديدة، عبر حسابها الخاص على منصة "إنستجرام".

وظهرت جورجينا علي شاطئ البحر بإطلالة جريئة ومثيرة في غاية الجمال والرشاقة، وهي تستمتع بأشعة الشمس، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، كما تميل إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب.

رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودين في عام 2017 من أم بديلة أيضا.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.