أرخص موبايل سامسونج في السوق بمواصفات جبارة

يفضل الكثير من راغبي الشراء اقتناء هواتف سامسونج نظرًا لموثوقيتها العالية وسمعتها لدى كثير من المستخدمين، ولكن تعد أسعار هواتف سامسونج مرتفعة بشكل ملحوظ إلا أن هناك عدد من الهواتف المميزة بسعر مناسب مع مواصفات كبيرة، ومن بينها هاتف Galaxy A23 المميز.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A23

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة 1080x2408 بيكسل، بالإضافة إلى حماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5.

ويقدم كاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G من شركة كوالكوم، يدعم تقنية 4G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 610 ، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام ، وسعة تخزين 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة.

ويحتوي على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، مع ألوان الأبيض و الأزرق و الأسود والبرتقالي، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A23

ويتوفر في السوق المصري بسعر يبدأ من 8 آلاف و 399 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.