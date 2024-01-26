أمير قطر يطالب بفتح المعابر باستمرار لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء المدنيين في غزة وحمايتهم، واستمرار فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حيث جرى استعراض آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما ثمن الأمير القطري دور الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق.

ومن جانبه أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره وتقديره للأمير على جهود ومساعي دولة قطر الدبلوماسية والإنسانية بشأن الأوضاع في غزة.

كما جرى بحث العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.