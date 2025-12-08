سعد الدين الهلال: الشعائر الجنائزية في الصلاة والتكفين والدفن أمر يضبطه العرف

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن الموت قدر محتوم على كل البشر وعلى الجميع التعرف على فقه الجنازات وكيفية التعامل معها .

وقال سعد الدين الهلالي في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" المسلم لو تفقه في دينه سوف يستطيع أن يعيش مع جميع ثقافات العالم في الشعائر الجنائزية ".



وتابع سعد الدين الهلالي:" الفتوى ليست أحادية والفتوى رأي"، مضيفا:" على اهل العلم ان يقولوا الراي والرأي الاخر ".

وأكمل سعد الدين الهلالي: " الشعائر الجنائزية سيدها العرف"، مضيفا:" الشعائر الجنائزية في الصلاة والتكفين والدفن أمر يضبطه العرف ".

ولفت سعد الدين الهلال:" اهل مصر يدفنون في بنايات ودول أخرى تدفن في الأرض وودول أخرى تدفن في الصخور "، مضيفا:" في مصر بنصلي الجنازة 4 تكبيرات وأيام النبي كان يصلى 4 تكبيرات و5 تكبيرات و7 تكبيرات أيضا ".