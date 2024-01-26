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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ ذكاء اصطناعي: الدول النامية أمامها فرصة تاريخية في هذا المجال التقني

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور نادر غزال، أستاذ الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إن هناك فرصة تاريخية أمام الدول النامية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وكل ما تحتاجه الحرص على العقول والمبتكرين والمبدعين، لأنهم من سيصنعون المستقبل.


وأضاف الدكتور نادر غزال، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "العنكبوت" المذاع على شاشة "أزهري"، أن الإمارات تقود ريادة المنطقة في مجال الذكاء الاصطناعي، واستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 خطوة هامة ورائدة.


وأوضح أن مجلس الذكاء الاصطناعي الإماراتي، حدث تاريخي وسيكون له تبعات كبيرة، مشددًا على أن الإمارات أعدت العدة للانطلاق نحو العالمية.


وشدد على على أهمية التطور الكبير في الذكاء الاصطناعي بالمنطقة العربية وخاصة في دولة الإمارات، مضيفًا أنه لا بد من شراكات بين الدول العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن الطاقة التي تستهلكها أجهزة الذكاء الاصطناعي تستهلك كثيرا من المياه والطاقة.

 

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