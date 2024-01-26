شعبة الهندسة الكيميائية والنووية تعقد جمعيتها العمومية

عقدت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، اليوم الجمعة، جمعيتها العمومية العادية، بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقادها.

في كلمته، رحب الدكتور المهندس إبراهيم إسماعيل- رئيس الشعبة، بالأعضاء الحضور، قائلًا: "أشكركم جميعًا وأقدِّر مجهوداتكم ومشاركتكم في حضور فعاليات الشعبة، ونحاول بكم أن نكون في مقدمة شُعب النقابة".

وأضاف: "أصبح للشُّعبة دور فعّال في كل شيء داخل النقابة وخارجها"، مشيدًا بدور الشعبة في طرح لائحة مزاولة المهنة ووجود جدول زمني لظهورها على أرض الواقع بعد الانتهاء منها.

وقال: "كثَّفت الشعبة خلال الفترة الماضية من نشاطاتها، حيث شاركت في 19 لجنة من لجان النقابة المختلفة، بينما في السابق، كانت تُشارك في لجنتين أو ثلاث على الأكثر".

من جانبه، استعرض المهندس حسام الدين عطفت، أمين مجلس الشعبة، أعمال وإنجازات الشعبة، عن العام المنصرم، وكذلك عرضه لأهم الندوات والدورات التي تعزز من دور المهندس الكيميائي، وكان من أبرز تلك الندوات، ندوة عن مستقبل الطاقات الجديدة والمتجددة في مصر، وندوة عن مخاطر الفيضانات والسيول في مصر.. كما جاءت "الأوشا" على رأس الدورات التي نفذتها الشعبة بالنقابة العامة، وبعض النقابات الفرعية.

وفي ختام الجمعية العمومية، دارت مناقشات بين الأعضاء حول أهم القضايا التي تخص المهندس الكيميائي، ومن بينها ضرورة الفصل بين وظيفة ومهام كل من المهندس الكيميائي، والكيميائي.

حضر فعاليات الجمعية الدكتورة المهندسة ريهام عادل- وكيل الشعبة، والمهندسة الاستشارية نشوى عزت- أمين مساعد الشعبة، وجميع أعضاء مجلس الشعبة.