أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس.. سبب ارتفاع سعر الدولار.. ماذا بعد قرارات العدل الدولية ضد إسرائيل؟

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



وزير فلسطيني: إسرائيل تعرضت للمحاسبة للمرة الأولى أمام محكمة دولية

أكد وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطينية أحمد مجدلاني، أن اليوم تاريخي بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بخصوص القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن إسرائيل تعرضت للمحاسبة للمرة الأولى أمام محكمة دولية والقانون الدولي.



بكري : يجب الاعتبار والعظة من مسيرة مصر منذ 2011 حتى 2013

قال الإعلامي مصطفى بكري إن هذه الفترة خطيرة وفارقة فى تاريخ الوطن تستوجب تذكر الماضي وما حدث عقب خروج الجماعة الإرهابية في عام 2011 بداية من يوم 28 يناير.



ماذا بعد قرارات العدل الدولية ضد إسرائيل؟ مندوب الجامعة العربية يكشف الإجراءات

قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إنه لا يوجد آلية معينة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية ، وما يحدث عبارة عن إبلاغ للأمين العام للأمم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية، ويتم إحالة الجواب لرئيس مجلس الأمن لاتخاذ اللازم.



الخطيب حضرها| بسمة وهبة تكشف عن مناقشة لعائلة العامري فاروق قبل وفاته بلحظات

تقدمت الإعلامية بسمة وهبة، بخالص العزاء لأسرة العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي بعدما أعلن النادي وفاته اليوم الجمعة، كما تقدمت بالعزاء للأهلي وأسرته وجمهوره وكل محبي الراحل.



اللواء سمير فرج: تخرجت يوم حرب أكتوبر.. والفريق الشاذلي وضع خطة العبور

قال اللواء سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي، إنني التحقت بكلية أركان الحرب لمدة عام ونصف العام، وكان الفريق الشاذلي آنذاك، يضع خطة العبور، وزارنا في الكلية وقتها؛ لمناقشة خطة العبور، وكنا 150 ضابطا من جميع فرق وأسلحة الجيش.



موافى: 80% من ألم الذبحة الصدرية يكون في منتصف الصدر

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل الذبحة الصدرية.

وقال حسام موافي خلال برنامجه «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن قناعة البعض أن الذبحة الصدرية تكون في الشمال بجوار القلب اعتقاد خاطئ، معلقا: ألم الذبحة الصدرية 80% منه في منتصف الصدر، أو تحت الترقوة الشمال واليمين وفوق السرة.



أبو الغيط : قرارات العدل الدولية انتصار للقيم الإنسانية

رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بقرارات محكمة العدل الدولية، بشأن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدًا أنها تمثل التزامًا على قوة الاحتلال؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.



خبير يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار

كشف الدكتور هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي سبب ارتفاع اسعار الدولار بصورة كبيرة في السوق الموازي.

وقال هاني أبو الفتوح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي طاهر حمدي، ان المضاربات على الدولار في السوق الموازي جعلت أسعاره ترتفع إلى مستويات جديدة.

أمطار وانخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من طقس الساعات المقبلة، مشيرة إلى أنّ أمس شهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، كما سقطت أمطار بشكل متفاوت من محافظة لأخرى في السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.