أمطار وانخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من طقس الساعات المقبلة، مشيرة إلى أنّ أمس شهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، كما سقطت أمطار بشكل متفاوت من محافظة لأخرى في السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، أن انخفاض درجات الحرارة، سيستمر اليوم، والأجواء الشتوية المائلة للبرودة نهارا في معظم محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، متوقعة استمرار فرص سقوط الأمطار وتأثرنا بها.

منخفض جوي في طبقات الجو العليا

أوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، سيعمل على تَكَوُّن السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، لتحجب جزءًا من أشعة الشمس، وتساعد في انخفاض درجات الحرارة.

وأشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فرص سقوط الأمطار اليوم متوسطة على السواحل الشمالية، وهي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأيضا محافظات شمال الوجه البحري، وتمتد الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة لمناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري وخليج السويس.