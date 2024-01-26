عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنذار أحمر.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المنطقة

ارشيفي
ارشيفي

حذرت الأرصاد السعودية من الطقس خلال الساعات القادمة حيث رفعت  «إنذار أحمر» لسكان الطائف بـ ‎مكة المكرمة، متوقعة أن يسود ضباب كثيف وإنعدام في مدى الرؤية بهذه المدينة.

وكان المركز الوطني للأرصاد السعودية توقع في تقريره، اليوم الجمعة، باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين ما تزال الفرصة مهيأ لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر – جبل اللوز)، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة خاصة على أجزاء من غرب ووسط المملكة.

 

ونبه المركز الوطني للأرصاد السعودية ؛ في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم الجمعة، من رياح شديدة على المهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كيلومترًا /ساعة.
وبيّن المركز أن الحالة، تبدأ الساعة الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد، من رياح شديدة على ينبع والرايس، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كيلومترًا /ساعة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 4 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

الخطة الجديدة بدأت| تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل الجدول وعدد ساعات الانقطاع

موضوعات متعلقة

عقب تدهورها.. تعليق جديد من باكستان حول العلاقات مع إيران

بعد قرار العدل الدولية .. إجراء عاجل من الرئيس الجزائري بشأن الحرب الإسرائيلية

أول دولة عربية تعلق على قرار المحكمة الدولية بشأن الحرب ضد غزة

أطلقه الحوثيون على المدمرة كارني.. الجيش الأمريكي يسقط صاروخا مضادا للسفن

تعليق جديد من فلسطين بشأن قرار محكمة العدل الدولية

العراق .. ألمانيا تعلق رحلاتها الجوية من وإلى مطار أربيل

بيان هام للمقاومة العراقية بشأن التواجد الأمريكي في بغداد

بعد قرار محكمة العدل.. وزير خارجية فلسطين يوجه طلبا عاجلا لجميع الدول

ترشيحاتنا

إصابات مباشرة.. قصف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بسوريا

أمطار وانخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

السيسي يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا سبل إنهاء الحرب في غزة

ميسي في مواجهة فريق سعودي.. موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي الأمريكي

هاتفيا.. السيسي لرئيسة وزراء إيطاليا: استمرار حرب غزة له تداعيات كبيرة أمن الإقليم

لماذا سميت خطبة الحاجة بهذا الاسم؟.. علي جمعة يوضح سنة منسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيج اللافت.. شمس الكويتية تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بالأدوية وعادات يومية .. إليك علاج النقرس

بعد وفاته.. ما هي آلية اختيار بديل العامري فاروق في مجلس الأهلي؟

طريقة عمل قوالب الكفته بالبطاطس| جديدة وغير تقليدية

فيديو

مش هتكمل .. جنات تكشف عن موقفها من المشاركة فى حفلات موسم الرياض |فيديو

أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ