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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث ميزات أبل.. تعرف على خاصية حماية الأجهزة المسروقة لهواتف آيفون

ميزة حماية الأجهزة
ميزة حماية الأجهزة المسروقة

منذ أيام، أصدرت شركة أبل نظام التشغيل iOS 17.3 لأغلب المستخدمين بعد أكثر من شهر من إصدار الشركة لنظام التشغيل iOS 17.2. 

 

ويوفر التحديث الأخير لمستخدمي أبل  بعض الميزات الجديدة، أبرزها ميزة حماية الأجهزة المسروقة، بالإضافة إلى إصلاحات الأخطاء لهواتف آيفون. 

 

وبحسب موقع CNET فإنه يمكن تنزيل التحديث من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج، وانقر فوق التثبيت واتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة.


وتعد ميزة حماية الأجهزة المسروقة ميزة لهواتف آيفون والتي تهدف إلى المساعدة في حمايتك وحماية بياناتك.

 

وفقًا للخبير التقني “ديفيد لومب” تتطلب حماية الأجهزة المسروقة منك إدخال المصادقة البيومترية الخاصة بك، مثل Face ID وTouch ID، عدة مرات للوصول إلى بعض الإعدادات والمعلومات الحساسة، مثل كلمة مرور Apple ID الخاصة بك. 

 

تستخدم هذه الميزة آلية جديدة تسمى تأخير الأمان، عند محاولة تغيير هذه الإعدادات، وإذا حاولت تغيير هذه الإعدادات عندما تكون بعيدًا عن مكان مألوف، مثل منزلك، فستطلب منك حماية الأجهزة المسروقة إدخال معلوماتك الحيوية، مثل مسح الوجه أو بصمة الإصبع، مرتين؛ مرة في البداية ثم مرة أخرى بعد ساعة. 

 

ومع ذلك، نظرًا لأن حماية الجهاز المسروق لا تحمي سوى عدد قليل من الإعدادات، فلا يزال يتعين عليك اتخاذ خطوات لحماية المعلومات الأخرى، مثل حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. 
 

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