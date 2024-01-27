نتفليكس: إطلاق تطبيق على نظارة أبل للواقع الافتراضي أمر لا يستحق الآن

قال جريج بيترز، الرئيس التنفيذي المشارك لـ نتفليكس، إن إطلاق تطبيق لـ Netflix على نظارة أبل للواقع الافتراضي Apple Vision Pro هو أمر لا يستحق في الوقت الحالي.

وأضاف بيترز أن الأمر باختصار لا يستحق كل هذا العناء، حيث لا يوجد عدد كافٍ من المشتركين المحتملين الذين يمتلكون نظارة أبل للواقع الافتراضي مقارنة بحجم الجهد الذي قد يستغرقه نقل تطبيق البث إلى النظام الأساسي.

وكشف بيترز أن هذا لا يعني أنه لن يكون هناك أبدًا تطبيق لـ Netflix على نظارة Apple Vision Pro،ولكن في الوقت الحالي تنتظر الشركة فقط لترى كيف سيتطور الوضع.

وكانت نتفليكس قد أطلقت تطبيقًا للواقع الافتراضي في عام 2015، حتى أنها استخدمت سلسلة Stranger Things الشهيرة لتصوير مقطع فيديو بنطاق 360 درجة كما أن لديها الكثير من أفلام الواقع الافتراضي الأخرى.

ومنذ أيام، قدر أحد كبار المحللين قيام شركة أبل ببيع ما يصل إلى 180 ألف وحدة من نظارة الواقع الافتراضي Apple Vision Pro أي ما يعادل أكثر من 630 مليون دولار من الإيرادات.